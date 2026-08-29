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Депутат Говырин: работа после назначения пенсии даёт прибавку к выплате

Депутат Говырин: работа после назначения пенсии даёт прибавку к выплате

Размер страховой пенсии во многом зависит от решений, которые можно принять ещё до её назначения. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

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