Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО: «Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий»

Сalciomercato со ссылкой на La Repubblica сообщил, что стороны согласовали переход 23-летнего хавбека сборной Сербии и «Торино» за 23 млн евро, однако российские власти затормозили переговоры из-за того, что в условиях СВО дорогостоящий трансфер в клуб, финансируемый «Газпромом», может привлечь слишком много внимания.