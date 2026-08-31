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Пронедра

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Священники объяснили, как Бог посылает знаки помощи в беде

Священники объяснили, как Бог посылает знаки помощи в беде

Священники РПЦ рассказывают, как распознать Божью помощь в повседневной жизни, если оказались в беде, и почему важно доверять промыслу Божьему в моменты отчаяния.

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