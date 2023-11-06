Не оправдали надежд: Украину списывают со всех счетов

REUTERS/Yevhen Titov Для Запада Зеленский уже, похоже, превратился в отработанный материал. На этой неделе журнал Time, который ровно год назад вынес на обложку портрет Зеленского в роли лидера сопротивления, публикует новый материал о нем.
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