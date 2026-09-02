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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о «Зените»: «Перестройка всегда идет. Есть моменты, когда что-то лучше получается, есть – когда хуже. Это сигнал о том, что что-то нужно менять, и мы реагируем»

Сергей Семак сообщил, что перестройка в « Зените » идет все время. – Сергей Богданович, Геннадий Сергеевич Орлов сказал, что команда сейчас переживает этап перестройки, и привел как подтверждение выход Карпукаса .

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