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ТАСС

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Путин и Трамп положительно оценили поездку Кушнера и Уиткоффа

Путин и Трамп положительно оценили поездку Кушнера и Уиткоффа

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп оценили со знаком плюс итоги поездки американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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