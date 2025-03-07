Эксперт: разработка редкоземельных месторождений позволит создать новый промышленный район в Арктике

Разработка Томторского месторождения редкоземельных металлов и Попигайского месторождения импактных алмазов в Якутии позволит создать в Арктике новый промышленный район, передает издание «Наука в Сибири» слова академика РАН, ученого-геолога Николая Похиленко.
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