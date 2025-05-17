Астон Мартин А чего на певцах свет клином сошелся ,чего то про то как олигархи богатеют за счет войны почти ни одной статьи нет , или это другое ???🤔

александр мозговой Сколько можно трындеть о бабуле ? Ну смоталась из РОССИИ , ну и фиг с ними... Одно вызывает вопросы - почему до сих пор предатели живущие за границей, кормятся за счет страны ?