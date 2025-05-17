Бегство и забвение Три года прошло с тех пор, как легендарная певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми покинула Россию.
Война — войной, а деньги — по расписанию! Как Пугачева продолжает богатеть за счет России
Комментарии
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Астон Мартин
А чего на певцах свет клином сошелся ,чего то про то как олигархи богатеют за счет войны почти ни одной статьи нет , или это другое ???🤔
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9 час.
александр мозговой
Сколько можно трындеть о бабуле ? Ну смоталась из РОССИИ , ну и фиг с ними... Одно вызывает вопросы - почему до сих пор предатели живущие за границей, кормятся за счет страны ?
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8 час.
Vladimir Lioubimcev
Недавно случайно услышал песню в исполнении Пугачевой, "старый хит", стало настолько противно.... А ведь раньше слушали ее песни, с каждого утюга неслись... Теперь же их даже слышать нет никакого желания... Исполнение у нее какое-то ПОШЛОЕ!! Как мы раньше этого не замечали?
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1 час.
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