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Ефимов: Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2021 году вырос на четверть

Ефимов: Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2021 году вырос на четверть

Москва за январь-ноябрь 2021 года экспортировала несырьевую неэнергетическую продукцию в 183 страны мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 29,2 процента больше, чем в 2019 году.

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