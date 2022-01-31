Ефимов: Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2021 году вырос на четверть

Москва за январь-ноябрь 2021 года экспортировала несырьевую неэнергетическую продукцию в 183 страны мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 29,2 процента больше, чем в 2019 году.