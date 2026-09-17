«Минотавра» Звягинцева выдвинут на «Оскар» после победы в Каннах

Франция выдвинет фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр кино и мультипликации Франции (CNC).
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