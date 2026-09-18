«Сжигать листву опасно»: главные ошибки дачников перед зимними холодами

С наступлением осени дела на даче не заканчиваются — необходимо подготовить почву, кустарники и цветы к качественной зимовке, чтобы в следующем сезоне получить обильный урожай.
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