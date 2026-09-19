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Воронежские новости

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Более 950 тысяч воронежцев проголосовали на выборах

Более 950 тысяч воронежцев проголосовали на выборах

В голосовании приняли участие уже 953 141 житель Воронежской области, явка на 15:00 19 сентября составила 53,30%.

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