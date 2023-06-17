Аксаков: Россия имеет потенциал для финансирования важных проектов без увеличения госдолга

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия пока имеет возможность финансировать приоритетные проекты для структурной трансформации экономики и без увеличения госдолга.
Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия пока имеет возможность финансировать приоритетные проекты для структурной трансформации экономики и без увеличения госдолга.
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