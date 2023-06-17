Газета.ру

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Аксаков: Россия имеет потенциал для финансирования важных проектов без увеличения госдолга

Аксаков: Россия имеет потенциал для финансирования важных проектов без увеличения госдолга

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия пока имеет возможность финансировать приоритетные проекты для структурной трансформации экономики и без увеличения госдолга.

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