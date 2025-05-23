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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райнхарт получил травму во 2-м матче серии с «Каролиной» после хита Ахо. Форвард «Флориды» ушел со льда в 1-м периоде, сыграв 5:37

Форвард «Флориды» ушел со льда в первом периоде второго матча финала Восточной конференции против «Харрикейнс» (5:0, 2-0).

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