Французский журналист обвинил ФИФА в сокрытии нарушений

Французский журналист Ромен Молина обвинил ФИФА и Федерацию футбола Аргентины в нарушениях. Он утверждает, что дела о насилии закрыты без должных оснований, а призовые ЧМ-2022 переведены на счета в Майами, находящиеся под следствием ФБР.