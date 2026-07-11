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Царьград

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Французский журналист обвинил ФИФА в сокрытии нарушений

Французский журналист обвинил ФИФА в сокрытии нарушений

Французский журналист Ромен Молина обвинил ФИФА и Федерацию футбола Аргентины в нарушениях. Он утверждает, что дела о насилии закрыты без должных оснований, а призовые ЧМ-2022 переведены на счета в Майами, находящиеся под следствием ФБР.

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