В МИД РФ прокомментировали высказывание Трампа о Канаде и Гренландии Давать оценку публичным высказываниям Дональда Трампа в настоящее время преждевременно.
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В МИД РФ прокомментировали высказывание Трампа о Канаде и Гренландии Давать оценку публичным высказываниям Дональда Трампа в настоящее время преждевременно.
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