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В России заканчиваются запасы Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Rapid. На всю страну осталось лишь 313 популярных ранее «бюджетников»

В России заканчиваются запасы Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Rapid. На всю страну осталось лишь 313 популярных ранее «бюджетников»

Как пишет издание «Известия» со ссылкой на данные официальных представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai в России, в стране практически закончились популярные некогда «бюджетники» — недорогие авто массового сегмента.

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