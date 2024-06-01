🌆 Константинов поздравил жителей и гостей Симферополя с Днём города Сегодня отмечают 240 лет со дня основания «города пользы».
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🌆 Константинов поздравил жителей и гостей Симферополя с Днём города Сегодня отмечают 240 лет со дня основания «города пользы».