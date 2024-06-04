Никита Михалков указал, что люди ещё не отошли от Евровидения, как грядёт новое зрелище - факел на Олимпиаде во Франции понесёт трансвестит на каблуках длиной в 25 сантиметров.
МИХАЛКОВ О ГРЯДУЩЕМ ПОСЛЕ ЕВРОВИДЕНИЯ "ШОУ": "СМЕХ ГРАНИЧИТ С УЖАСОМ"
Комментарии
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алекс кузь
Страшно. Отклонения в генетическом материале, мутации. Сатанизм, который лезет в социум со своим уставом, вызывает оправданное отторжение и войну с генетическим мусором за жизненное пространство.
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4 час.
Владимир Мезенин
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3 час.
Александр Семенов
Ну, к Михалкову вообще много претензий.... Все мы не без греха. Но, Вы мерзкий старикашка, алтайцев, он же евсеев, он же.... хер его знает кто, с псевдонимами как у рецидивиста, как всегда врёте. Врёте публично, нагло, в глаза людям. Очевидно - гнусная ложь, это состояние вашей подленькой души. По поводу Киркорова и Бузовой https://www.youtube.com/watch?v=huuYQ-0YPXU 1.12 мин https://www.youtube.com/watch?v=z_VZKcmcX_I 3.59 мин А тут Михалков говорит про Макаревича и Собчак https://www.youtube.com/watch?v=RPkuuIrP9Jw Про Богомолова https://www.youtube.com/watch?v=MYCg1FzeirI еще про Бузову https://www.youtube.com/watch?v=z_VZKcmcX_I 1.35 мин Мне продолжить, чтобы вы захлебнулись своей блевотной ложью?))
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2 час.
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