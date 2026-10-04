Welt: Украине нечем восполнить дефицит ракет из-за провала программ

Ракетные программы Украины провалились. Восполнять дефицит ракет больше нечемюРакетные программы Украины Ставка Киева на собственные дальнобойные ракеты не сработала.
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