Путин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку его выдвижения на новый срок

Участники съезда партии «Единая Россия», который проходит 17 декабря на ВДНХ в Москве, единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборы президента в 2024 году.
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