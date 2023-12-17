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Путин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку его выдвижения на новый срок

Путин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку его выдвижения на новый срок

Участники съезда партии «Единая Россия», который проходит 17 декабря на ВДНХ в Москве, единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборы президента в 2024 году.

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