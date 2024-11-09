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Глава МО Британии Хили: жизненный цикл технологий Украины составляет два месяца

Глава МО Британии Хили: жизненный цикл технологий Украины составляет два месяца

Российские военные быстро находят способ противодействовать украинскому оружию. Жизненный цикл новых технологий в зоне конфликта составляет всего два месяца, сообщил газете The Telegraph министр обороны Великобритании Джон Хили.

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