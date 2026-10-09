Тренер Непомнящий: с мнением Роналду надо считаться

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, выведший в 1990 году сборную Камеруна в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, первой из африканских команд, в комментарии для «Газеты.
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