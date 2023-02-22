В Челябинской области заявили о хакерской атаке на радиостанции

Хакеры запустили волну радиосообщений о воздушной тревоге. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в результате хакерской атаки, проведенной неизвестными, были взломаны серверы ряда коммерческих радиостанций.