РИА Новый день

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Godunov
    Количество падений на трапе самолета было согласованно с Кремлем...Трамп прокомменти...
  • Владимир Иванов
    БОЯЗНОУкраинские боксер...
  • Владимир Шепилов
    Установление полного контроля над юго-восточной территорией Украины, включая Одесскую, Николаевскую и Харьковскую обл...Какой итог СВО ли...

В Челябинской области заявили о хакерской атаке на радиостанции

В Челябинской области заявили о хакерской атаке на радиостанции

Хакеры запустили волну радиосообщений о воздушной тревоге. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в результате хакерской атаки, проведенной неизвестными, были взломаны серверы ряда коммерческих радиостанций.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх