В Одинцове завершилось строительство детского сада «Кубик»

В 8-м микрорайоне города Одинцово завершилось строительство нового детского сада «Кубик». Трехэтажное здание, рассчитанное на 245 мест, возвели в центре жилого комплекса «Союзный» за счет средств группы компаний «Вектор».
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