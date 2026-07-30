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В Одинцове завершилось строительство детского сада «Кубик»

В Одинцове завершилось строительство детского сада «Кубик»

В 8-м микрорайоне города Одинцово завершилось строительство нового детского сада «Кубик». Трехэтажное здание, рассчитанное на 245 мест, возвели в центре жилого комплекса «Союзный» за счет средств группы компаний «Вектор».

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