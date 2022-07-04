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Член Президиума ЦК КПРФ Харитонов о поправках в Конституцию: основная цель изменений – облегчить жизнь людей

Член Президиума ЦК КПРФ Харитонов о поправках в Конституцию: основная цель изменений – облегчить жизнь людей

Член Президиума Центрального комитета КПРФ Николай Харитонов заявил, что поправки «чувствуются» тогда, когда народу становится легче жить.

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