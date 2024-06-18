Генсек правительства Японии Хаяси: Токио следит за визитом Путина в КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио пока не комментирует предстоящий визит президента России Владимира Путина в Северную Корею, но собирает и анализирует данные на этот счет.
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