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Аргументы недели

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Какие изменения в политике Франции обещает Марин Ле Пен

Какие изменения в политике Франции обещает Марин Ле Пен

Марин Ле Пен заявила изданию Financial Times, что в течение шести месяцев после избрания президентом она прекратит оказание финансовой помощи Украине со стороны Франции, выступит против вступления Украины в Европейский союз и пересмотрит европейские санкции против России.

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