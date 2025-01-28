Присмотритесь к «народным»: эксперт о критериях выбора машины из КНР

При покупке нового автомобиля производства Китая следует обращать внимание на те марки, у которых больше всего отзывов от автовладельцев, в открытом доступе можно найти много информации о технических характеристиках машин, а также о доступности запчастей к ним.
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