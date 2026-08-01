Импортозамещённый «Старлинк»

Картинка к посту — спутниковое фото, сделанное над Россией. Как видите, оно «засвечено»: вражеские спутники не могут ничего рассмотреть, потому что их слепят наши излучатели, постепенно нанося электронике необратимые повреждения (ссылка).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии