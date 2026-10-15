“As polls indicate Democrats could take back the U.S. House of Representatives, and possibly the Senate, lawmakers are gearing up to investigate the Trump administration.
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