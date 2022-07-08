В Краснодарском крае полицейские пресекли деятельность браконьера

В результате проведения рейдовых мероприятий по охране водных биологических ресурсов на берегу гирла лимана Сладкий на территории станицы Привольной сотрудники ОМВД России по Каневскому району заметили мужчину на лодке, который вылавливал рыбу с применением запрещенных снастей.