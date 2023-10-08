Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Две тысячи жителей Афганистана погибли в результате мощного землетрясения

Две тысячи жителей Афганистана погибли в результате мощного землетрясения

Как минимум две тысячи жителей Афганистана погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего на западе страны, передает Associated Press, ссылаясь на представителя талибов (находятся под санкциями ОНН за террористическую деятельность).

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