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Контракт вместо майдана: почему Запад просчитался с ударами по Wildberries

Контракт вместо майдана: почему Запад просчитался с ударами по Wildberries

Запад хочет раскачать политическую ситуацию в России перед парламентскими выборами. Поэтому удары украинских БПЛА-камикадзе по логистической инфраструктуре компании Wildberries, вероятно, были просчитаны западным искусственным интеллектом.

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