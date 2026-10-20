При встрече Евгений Бурмистров крепко сжимает мою руку, держит её чуть дольше, чем я ожидаю, и всё это время смотрит прямо в глаза.
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