Полицейские Крыма уже задержали 36 курьеров, работавших на телефонных мошенников

За три месяца этого года в Крыму задержаны 36 курьеров, работавших на кураторов по схеме «Ваш родственник попал ДТП», из которых восемь граждан, из них двое несовершеннолетних, были задержаны именно по наводке самих кураторов.
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