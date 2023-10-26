Известный футболист Александр Мостовой призвал не пускать белорусские клубы в РПЛ

Экс-спортсмен считает, что у каждой страны должен быть собственный футбольный чемпионат.Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что РПЛ может стать открытым футбольным чемпионатом благодаря вхождению туда некоторых клубов из Белоруссии.
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