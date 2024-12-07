The Times: Северная Корея, где голод и рабский труд, превзошла все производственные мощности НАТО, вместе взятые Северная Корея якобы поставила более восьми миллионов артиллерийских снарядов ВС РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
The Times: Северная Корея, где голод и рабский труд, превзошла все производственные мощности НАТО, вместе взятые Северная Корея якобы поставила более восьми миллионов артиллерийских снарядов ВС РФ.
Свежие комментарии