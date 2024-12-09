Минфин сдался и взял триллион

В минувшую среду Минфин России занял рекордный объем через ОФЗ. Участники первичного рынка, крупнейшие банки, наконец получили от Минфина то, чего давно ждали, ― новый флоатер (облигацию с плавающим купоном).
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