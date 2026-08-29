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Царьград

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"Красные линии" наконец-то стирают? Фёдоров слил BBC план – удар по Лондону спишут на "полувоенные структуры", а не на Путина

"Красные линии" наконец-то стирают? Фёдоров слил BBC план – удар по Лондону спишут на "полувоенные структуры", а не на Путина

Представитель МИД Мария Захарова вновь намекнула, что терпение России не безгранично. В своём заявлении она пригрозила британским военным объектам как на Украине, так и за её пределами.

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