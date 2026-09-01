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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков об увольнении Гусева из «Динамо»: «Кто платит, тот и заказывает музыку. Была задача выиграть Кубок России – мы ее не выполнили, вот и все»

Бывший тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался об увольнении Ролана Гусева в конце прошлого сезона.

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