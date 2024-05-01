Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    👍 Думаю, кулуарно ему это пообещали. Но он тоже "человек служивый", ему выступить надо, чтобы "лицо не потерять". Ди...МИД Таджикистана ...
  • Виктор Шилин
    Задолбало писать, светлоликое депутатство нас не слышат, мы безполезные, с нас нечего взять.Прощения просил н...
  • Виктор Шилин
    Басмачи ,как и бандеровцы воспитаны в ненависти ко всему русскому.Таджикские гастар...

Арестованы поджигатели Ка-32 в Москве (среди них — девятнадцатилетняя особь, учившаяся на юриста)

Арестованы поджигатели Ка-32 в Москве (среди них — девятнадцатилетняя особь, учившаяся на юриста)

30 апреля Дорогомиловский суд Москвы арестовал всех фигурантов дела о поджоге пожарного вертолёта на аэродроме в Остафьево.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лидия кошель
Эти мрази должны получить сроки. максимально. И выплатить ущерб в десяти кратно размере.
Ответить
4 час.
НЛ
Нина Лубенкова
И правда , кто их воспитывал? Откуда у нас такие уроды??
Ответить
4 час.
Alexander Kozlov
Почему закрывают лица. Уродов должны знать, многих это остановит от преступлений.
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх