Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигацийТакже сегодня в США состоится заседаВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигацийТакже сегодня в США состоится заседание ООНИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .