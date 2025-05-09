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  • sobering
    Старая - не старая, а мутить мозги народу продолжают. Потому нельзя молчать.Путин снесёт сего...
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Британские военные боятся выходить на парады

Британские военные боятся выходить на парады

Накануне празднования 80-летия Победы в Великобритании общественность призвала ветеранов и военных всех родов войск проявить патриотизм и выйти на улицы в своей парадной униформе.

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