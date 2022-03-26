В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции, «Родительский патруль» и ЮИД напомнили школьникам Правила дорожного движения

В преддверии весенних школьных каникул сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Рославльский» совместно с «Родительским патрулем» и ЮИДовцами обеспечили безопасный путь в школу ученикам МБОУ «Пригорьевская средняя школа».
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