Происшествия

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В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции, «Родительский патруль» и ЮИД напомнили школьникам Правила дорожного движения

В преддверии весенних школьных каникул сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Рославльский» совместно с «Родительским патрулем» и ЮИДовцами обеспечили безопасный путь в школу ученикам МБОУ «Пригорьевская средняя школа».

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