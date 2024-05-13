НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Павел Мамаев: «Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил» 

После 28 туров «быки» занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка. «Стараюсь смотреть РПЛ, пусть и не всегда получается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх