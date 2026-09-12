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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о слухах про Марсьяля в ЦСКА: «По-моему, он уже три года не играет в футбол. Не думаю, что он нам помощник. Карпов много всего пишет»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов опроверг информацию о возможном переходе экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля в московский клуб.

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