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Царьград

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Эксперты раскрыли простой способ вернуть полотенцам пушистость

Эксперты раскрыли простой способ вернуть полотенцам пушистость

Узнайте, как правильно встряхивать полотенца перед сушкой, чтобы сохранить их пушистость и мягкость. Следуйте этим простым рекомендациям и продлите срок службы махровых изделий, получая их объемными и приятными на ощупь.

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