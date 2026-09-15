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Разработчики ИИ увольняются и предупреждают о катастрофе. Что их так напугало?

Из крупнейших ИИ-компаний один за другим уходят специалисты по безопасности, причем некоторые отказываются от огромных денег.

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