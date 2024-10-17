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Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину. Он рассчитывает, что они заменят уставших солдат ВСУ

Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину. Он рассчитывает, что они заменят уставших солдат ВСУ

Зеленский призвал страны НАТО подготовить военных для пополнения рядов ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ.

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