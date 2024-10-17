Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину. Он рассчитывает, что они заменят уставших солдат ВСУ

Зеленский призвал страны НАТО подготовить военных для пополнения рядов ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии